Inizia con la vittoria del Napoli in trasferta la settimana giornata di campionato: nell'anticipo del sabato pomeriggio la squadra di Rudi Garcia batte 4-0 il Lecce al Via del Mare. Apre al 16' la rete di Ostigard, raddoppia al 51' Osimhen, subentrato ad inizio ripresa. Nel finale Gaetano cala il tris all'88' prima del poker firmato da Politano dal dischetto nel recupero. Con questo successo il Napoli sale a quota 14 punti in classifica, il Lecce resta a 11.