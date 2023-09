Serie A, successo Milan a Cagliari: 3-1 per i rossoneri. Vincono anche Atalanta ed Empoli

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la sesta giornata, anche con tre gare in programma alle 18.30. Vince il Milan in rimonta in casa del Cagliari e si porta a 15 punti in classifica, l'Atalanta batte il Verona al Bentegodi e sale a quota 12. L'Empoli, invece, conquista la prima vittoria in campionato battendo di misura la Salernitana.

I risultati finali:

Cagliari-Milan 1-3 (29' Zito Luvumbo, 40' Okafor, 45' Tomori, 60' Loftus-Cheek)

Empoli-Salernitana 1-0 (34' Baldanzi)

Verona-Atalanta 0-1 (13' Koopmeiners)