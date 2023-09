Serie A, prima vittoria per il Sassuolo: 3-1 al Verona

La terza giornata di campionato si apre alle 18.30 con la vittoria, la prima in questa Serie A, del Sassuolo: in casa la squadra di Alessio Dionisi supera per 3-1 il Verona. Apre le marcature all'11' Pinamonti, poi Ngonge al 56' pareggia i conti, ma Berardi porta di nuovo avanti il Sassuolo al 63' e firma la doppietta personale, su rigore, al 73'.