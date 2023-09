Il Milan batte la Lazio nella settima giornata di campionato: a San Siro termina 2-0 per i rossoneri. Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella ripresa Pulisic sblocca la gara al 60' e nel finale, all'88', Okafor chiude la sfida e fissa il risultato sul 2-0. Con questo successo la squadra di Pioli sale a quota 18 punti, in testa alla classifica in attesa della gara dell'Inter contro la Salernitana, mentre la formazione di Sarri resta a 7.