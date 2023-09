Serie A: l'Atalanta supera 2-0 il Cagliari. La Fiorentina passa sull'Udinese

Due gare nel pomeriggio di Serie A. Vince l'Atalanta, che batte il Cagliari con un gol per tempo: prima Lookman poi Pasalic regalano i 3 punti agli orobici, che salgono momentaneamente al sesto posto a quota 9 punti. Nella'altra sfida vittoria della Fiorentina contro l'Udinese: finisce 2-0 per i viola con le reti di Martinez Quarta e Bonaventura. Quinto posto per la squadra di Italiano.