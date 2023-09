Nel pomeriggio l'Atalanta in casa batte il Cagliari per 2-0 nella quinta giornata di campionato: a segno Lookman al 33, poi nella ripresa al 76' arriva il raddoppio di Pasalic. Stesso risultato per la Fiorentina che vince in trasferta contro l'Udinese: i gol di Martinez Quarta al 32' e Bonaventura nel finale regalano i tre punti ad Italiano.

Con questo successo l'Atalanta si porta a 9 punti in classifica, la Fiorentina a 10 mentre il Cagliari resta a 2 punti e l'Udinese a 3.