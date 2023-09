Serie A, ko Juve: il Sassuolo vince 4-2

Al Mapei Stadium cade la Juventus nella quinta giornata di campionato: il Sassuolo vince 4-2. Apre la sfida al 12' la rete di Lauriente, complice Szczesny, per il vantaggio dei padroni di casa, poi la Juve pareggia al 21' grazie ad un autogol dell'ex giallorosso Vina. Al 41' Berardi con un gran gol porta di nuovo avanti i neroverdi. Nella ripresa, al 78', Chiesa ristabilisce la parità ma Pinamonti all'82' sigla il 3-2. Nel finale un clamoroso autogol di Gatti chiude la sfida sul 4-2 per il Sassuolo, che si porta a 6 punti in classifica mentre la Juve resta a 10.