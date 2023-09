Serie A, primo ko per l'Inter: il Sassuolo passa 2-1. Poker del Napoli all'Udinese, la Lazio batte il Torino

Terminano anche le gare in programma alle 20.45 del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato: prima sconfitta in Serie A per l'Inter, superata in casa dal Sassuolo per 2-1. La Lazio batte il Torino all'Olimpico e il Napoli rifila quattro reti all'Udinese.

I risultati finali:

Inter-Sassuolo 1-2 (45'+1' Dumfries, 54' Bajrami, 63' Berardi)

Lazio-Torino 2-0 (56' Vecino, 75' Zaccagni)

Napoli-Udinese 4-1 (19' rig. Zielinski, 39' Osimhen, 74' Kvaratskhelia, 80' Samardzic, 81' Simeone)