Serie A, Juventus-Lecce 1-0: decide il gol di Milik al 57'. Bianconeri momentaneamente secondi in classifica

Questa sera si è aperta la sesta giornata di Serie A e la gara inaugurale è stata Juventus-Lecce, terminata con il punteggio di 1-0 in favore della Vecchia Signora. I bianconeri hanno incontrato molte difficoltà, ma alla fine il match è stato deciso dalla rete di Milik al minuto 57 su assist di Rabiot. Al 93' i salentini sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Kaba per doppia ammonizione. Con questo risultato la Juventus sale momentaneamente al secondo posto con 13 punti, mentre il Lecce incassa la prima sconfitta stagionale e resta quarto a quota 11.