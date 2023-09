La quarta giornata di campionato si apre con la vittoria della Juventus che batte la Lazio per 3-1 e si porta a 10 punti in classifica. Al 10' sblocca la sfida Vlahovic con un gran gol di destro, poi il raddoppio di Chiesa al 26'. Nella ripresa Luis Alberto al 64' accorcia le distanze ma l'attaccante serbo, ex Fiorentina, si ripete al 67' e firma il 3-1 finale.