Serie A, il Napoli pareggia 2-2 in casa del Genoa

Termina l’ultimo anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. Il Napoli pareggia in casa del Genoa con il risultato di 2-2. Le reti del match sono firmate Bani, Retegui, Raspadori e Politano. Con questo risultato i liguri si posizionano al 12esimo posto in classifica e i campani quarti in attesa delle prossime partite. Domani alle 12.30 il Cagliari sfiderà l’Udinese, alle 15.00 si sfideranno Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce. Alle 18.00 Fiorentina-Atalanta e alle 20.45 Roma-Empoli,