Si chiude oggi il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato con tre partite in programma: Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna nel pomeriggio, Genoa-Roma in serata. In casa il Frosinone agguanta il pareggio con i viola: Soulé al 70' risponde al vantaggio di Nico Gonzalez al 19'. Pari anche a Monza: termina senza reti la sfida tra la squadra di Palladino e quella di Thiago Motta.