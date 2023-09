Serie A, Empoli-Juventus 0-2: reti di Danilo e Chiesa. Lecce-Salernitana 2-0: salentini a 7 punti

La terza giornata di Serie A si è conclusa con le sfide tra Empoli e Juventus e Lecce-Salernitana. Resta l'unica squadra a zero punti l'Empoli dopo 3 giornate a seguito della vittoria per 2-0 della Juventus, sigillata dalle reti di Danilo e Chiesa. Nell'altra gara, invece, il Lecce si impone sempre per 2-0 sulla Salernitana: altra rete di Krstovic e poi, nell'ampio recupero (98'), arriva il rigore di Strefezza.