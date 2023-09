Serie A, Empoli-Inter 0-1: Dimarco regala tre punti a Inzaghi

È terminato il primo match di questa domenica di Serie A, che vedeva impegnate Empoli da una parte e l'Inter dall'altra. A decidere il match è stato Federico Dimarco, terzino nerazzurro, che ha messo la palla in rete con un sinistro sensazionale. Altri tre punti per la squadra di Inzaghi, primissima in solitaria e a punteggio pieno, mentre i toscani nonostante il cambio in panchina rimangono a quota 0.