Serie A, colpaccio della Lazio: vittoria per 1-2 in casa del Napoli. Atalanta-Monza 3-0, doppietta di Scamacca

Colpaccio della Lazio, che batte 1-2 il Napoli allo Stadio Maradona nel match valido per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti passano in vantaggio al 30' con il colpo di tacco di Luis Alberto, ma Zielinski pareggia i conti dopo 120 secondi. Il gol vittoria viene segnato da Kamada al minuto 52 e proprio grazie a questa rete gli uomini di Sarri conquistano i primi tre punti in campionato dopo due sconfitte consecutive, mentre il Napoli di Garcia resta fermo a 6.

Tutto facile per l'Atalanta, che vince 3-0 contro il Monza: a segno Ederson e Scamacca, autore di una doppietta. La Dea riscatta il ko contro il Frosinone e sale a 6 punti, mentre i brianzoli rimangono a quota 3.