Serie A, Cagliari-Udinese 0-0: pareggio a reti bianche, palo di Luvumbo nel primo tempo

Finisce a reti bianche la sfida tra Cagliari e Udinese valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/24. Un pareggio che cambia poco la classifica di entrambe le squadre, ferme rispettivamente a due e tre punti. Nel primo tempo maggiore supremazia degli uomini di Claudio Ranieri che rischiano più volte di andare in vantaggio, con due occasioni per Deiola e un palo di Luvumbo. Nella ripresa la partita cresce d'intensità con tanti contrasti e cartellini gialli, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la giocata vincente. Nel finale grandi occasione per Lucca e Nandez e un cartellino rosso per Wieteska, che lascia il Cagliari in dieci nei minuti finali. Finisce 0-0.