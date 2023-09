Serie A, Bologna-Cagliari 2-1: decide Fabbian al 90'. Pareggio a reti bianche tra Udinese e Frosinone

Nel sabato della terza giornata di Serie A il Bologna conquista la prima vittoria in campionato grazie al 2-1 ottenuto contro il Cagliari di Ranieri. I sardi sono passati in vantaggio con Luvumbo al 22', ma i felsinei hanno ribaltato il match nella ripresa grazie alle reti di Zirkzee e Fabbian, rispettivamente al 59' e al 90'. Con questo risultato il Bologna sale a 4 punti in classifica, mentre il Cagliari resta a 1.

Udinese-Frosinone invece è terminata 0-0 e con questo pareggio i friulani raggiungono momentaneamente la Salernitana a 2 punti, mentre i ciociari vanno a 4.