Sassuolo, Dionisi: "Volpato ha qualità e talento, deve lavorare sull'intensità"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la sesta giornata di campionato, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa commentando anche l'avvio di Cristian Volpato, passato in estate dalla Roma al club neroverde. "Credo che il percorso sia più lungo, anzi senza credo. Abbiamo parlato, ho un colloquio più continuo con i giovani. È arrivato con grandi qualità ma dipende da lui quanto ci vorrà a entrare in campo, non guardo la carta d'identità ma mi interessa l'intensità mentale e in questo momento riconosco delle qualità che le mette a sprazzi e ma è normale. Ha qualità, il percorso non è veloce, dipenderà da lui - le sue dichiarazioni - . A partita in corso può essere un giocatore importante, dall'inizio non è pronto per esserlo in questo momento. Deve lavorare per giocare un po' di più dentro al campo e lì non puoi prenderti pause. Lui ha qualità e talento e deve lavorare sull'intensità, altrimenti potrebbe rimanere solo talento riconosciuto e non dimostrato. Ha 20 anni e sta solo a lui decidere".