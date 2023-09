Salernitana, Sousa: "Zero successi in cinque partite? Contro la Roma non abbiamo vinto per un piccolo episodio"

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Frosinone, conclusasi con il punteggio di 1-1. Tra i vari temi trattati, il tecnico è tornato a parlare del pareggio per 2-2 ottenuto contro la Roma nella prima giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

0 vittorie in 5 partite...

"Contro la Roma non abbiamo vinto per un piccolo episodio. Con l'Udinese abbiamo avuto delle difficoltà, è un avversario che storicamente ci crea problemi ma abbiamo chiuso in crescendo e avremmo meritato il successo. A Lecce l'inizio non è stato dei migliori, loro ci hanno battuto sui contrasti e sulla cattiveria agonistica. Dopo l'1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, potevamo ottenere un risultato diverso. Il Torino, a livello individuale e collettivo, ha meritato ma fino a un certo punto. La squadra c'è, è presente, sta lavorando e merita di più di quanto ha ottenuto. So cosa vogliamo ottenere, nelle difficoltà e per come si era messa non ci siamo disuniti e abbiamo fatto di tutto per vincerla. Ci proveremo mercoledì".