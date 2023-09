Roma-Milan, Thiaw: "Dopo l'uomo in meno non è stato facile. Contenti della vittoria"

All'Olimpico il Milan batte la Roma 1-2 con i gol di Giroud e Leao, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva in campionato e costringendo i giallorossi alla seconda sconfitta di fila. Dopo la partita il difensore Malick Thiaw ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni.

THIAW A DAZN

Quanta pressione vuole mettere il Milan a Napoli e Inter?

"Siamo contenti di aver fatto tre vittorie su tre partite. Questa sera non è stato facile, soprattutto dopo l’uomo in meno. C’è voglia di stare insieme e giocare bene insieme".

Come è stato per te affrontare un giocatore come Lukaku in uno stadio con questa intensità?

"Con Lukaku non è semplice e con giocatori come lui bisogna difendere di squadra e non singolarmente".

Come sono stati gli ultimi minuti in inferiorità numerica con la Roma che spingeva?

"La differenza rispetto al 2-2 di gennaio è che questa volta abbiamo parlato molto di più in campo e siamo rimasti più calmi. Anche per questo siamo riusciti a portare a casa i tre punti".