Lo Stadio Olimpico è la cornice di Roma-Milan, big match valido per la terza giornata di campionato. Intorno alla mezz'ora tegola per José Mourinho: il tecnico giallorosso perde per infortunio Houssem Aouar, sostituito da capitan Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferito dalla piattaforma sportiva, il centrocampista ha riportato un fastidio al flessore della coscia sinistra.

(Dazn)