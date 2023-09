Roma-Milan: Mourinho non parlerà nel post-partita

Niente intervista per José Mourinho nel post-partita di Roma-Milan, sfida valida per la terza giornata di campionato e terminata 2-1 per i rossoneri allo Stadio Olimpico con le reti di Giroud, su rigore, e Leao e il gol di Spinazzola per i giallorossi. L'allenatore portoghese non interverrà ai microfoni dei cronisti, ma parleranno solamente i giocatori.