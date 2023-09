ROMA-MILAN: le formazioni ufficiali. Davanti Belotti-El Shaarawy, Pellegrini in panchina: Aouar, Paredes e Cristante in mediana

All'Olimpico arriva il Milan per il primo big match della stagione giallorossa: alle 20.45, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma ospita i rossoneri di Pioli, reduci da due vittorie nelle prime due giornate di Serie A. José Mourinho, che torna in panchina dopo aver scontato la squalifica, conferma il terzetto scelto nelle prime uscite e composto da Mancini, Smalling e Llorente. In mezzo al campo Pellegrini e Aouar affiancano Cristante, sulla corsia destra c'è l'ipotesi Celik dall'inizio mentre a sinistra spazio a Zalewski. Davanti El Shaarawy supporta Belotti, considerando le non perfette condizioni fisiche di Dybala e l'arrivo, ufficiale da ieri, di Lukaku: il belga, che verrà presentato intorno alle 19.30 prima del fischio d'inizio, dovrebbe accomodarsi in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, LIorente; Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski, Belotti, El Shaarawy

All.: Mourinho.

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

All.: Pioli.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Meli - Alassio. IV uomo: Massa. VAR: Irrati. AVAR: Di Vuolo.

PREPARTITA

19.46 - L'arrivo del pullman allo Stadio Olimpico.§

19.11 - Appare per la prima volta la maglia di Romelu Lukaku nello spogliatoio giallorosso, fra capitan Pellegrini e Karsdorp.