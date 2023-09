Roma-Milan, il labiale di Mou dopo il rigore per i rossoneri: 'Vergogna'

"Vergogna": è quanto si evince dal labiale di José Mourinho, tornato in panchina in occasione di Roma-Milan dopo aver scontato le due giornate di squalifica nei primi due turni di campionato, successivo al rigore assegnato ai rossoneri per il contatto in area di rigore giallorossa tra Rui Patricio e Loftus-Cheek. Il direttore di gara Rapuano, richiamato dal Var all'on field review, ha assegnato il penalty al Milan, poi trasformato da Giroud per l'1-0 della formazione di Pioli.