Arrivato in settimana tra l'entusiasmo di circa 5mila tifosi a Ciampino e ufficialmente da ieri un giocatore della Roma, Romelu Lukaku oggi fa il suo esordio in maglia giallorossa dopo la presentazione ai tifosi romanisti prima del fischio d'inizio. L'attaccante belga, in prestito dal Chelsea, subentra al 70' a Stephan El Shaarawy nel match contro il Milan allo Stadio Olimpico che vede i rossoneri in vantaggio per 2-0 con i gol di Giroud su rigore e di Leao.