Roma-Frosinone: cancelli aperti dalle 18:15 (COMUNICATO)

Domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena la partita tra Roma e Frosinone, valida per la settima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa, i cancelli saranno aperti a partire dalle 18:15. Ecco la nota ufficiale del club.

Di nuovo all'Olimpico, per la settima giornata di Serie A. Domenica 1 ottobre si gioca Roma- Frosinone , in programma alle 20.45.

Per assistere al match c'è ancora posto: controllate sulla pagina biglietti le ultime disponibilità e assicuratevi un ingresso per spingere la squadra. Altrimenti, potrete acquistarli direttamente allo stadio presso il botteghino di Viale delle Olimpiadi.

"Domenica servono solo i tre punti", ha detto il capitano Pellegrini dopo la partita di Genova. Vinciamola tutti insieme: noi sugli spalti e i nostri calciatori in campo. Forza Roma!

Gli orari

È prevista una cornice di pubblico da grande occasione, la solita testimonianza di amore giallorosso. I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15.

Ricordiamo che l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Partite da casa per tempo, considerando anche che alcune strade della Capitale in questo week-end sono chiuse o deviate per la Ryder Cup.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi dalle 16.45 o al Call Center AS Roma: è attivo al telefono (06.89386000), per mail ([email protected]) o tramite form.

Vendita parcheggi giornalieri

Al fine di migliorare i servizi per i suoi tifosi, il Club mette a disposizione un piccolo stock di parcheggi giornalieri presso lo Stadio Olimpico.

Sarà possibile acquistarli fino alle 16:00 di domenica 1 ottobre.

Al termine della procedura di acquisto, il sistema rilascerà un promemoria di prenotazione che darà diritto a ricevere, entro 3 ore dal calcio d’inizio, il pass parcheggio per l’area prescelta, direttamente all’indirizzo mail utilizzato in fase di accesso a MYASR.

Potrà essere acquistato massimo un pass per transazione ed account MYASR. Prezzi, aree disponibili, termini e condizioni di acquisto consultabili direttamente nel processo di acquisto.

Store aperto dalle 18.15

Su viale delle Olimpiadi, dalle 18.15 (fino alle 23.45), sarà attivo lo Store per acquistare materiale ufficiale: il nuovo e bellissimo third kit adidas, la training collection, la linea "Toys" per bambini e diversi altri articoli da non perdere.

Tutto il necessario, insomma, per fare shopping giallorosso, in attesa del match contro il Frosinone.

Toyota Fan Zone

La Toyota Fan Zone, l'area dedicata all'intrattenimento di grandi e piccoli tifosi, vi aspetta dalle 18.15 sull'ampio piazzale posto tra la Curva Sud e la Tevere.

Tra le novità presenti nella zona, l'attività Kick and Recharge. E tante altre attività ludiche per trascorrere in compagnia l’attesa del match.

Offside Food Waste

Anche per Roma-Frosinone è attiva "Offside Food Waste", l'iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari.

Nelle aree hospitality dell'Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più.

Gli altri biglietti

Sono già in vendita i biglietti per le sfide di Europa League contro il Servette (5 ottobre, ore 21) e lo Slavia Praga (26 ottobre, 21), oltre che per la nona giornata di Serie A con il Monza (22 ottobre, 12.30).

I prezzi partono da 23 euro, riduzioni disponibili per under 16 e under 18.

"Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

È attivo "Unstoppable - Superiamo gli ostacoli", il servizio del Club pensato per facilitare il trasferimento allo stadio di tutti i tifosi con disabilità motoria, che necessitino di carrozzina.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l'AS Roma predisporrà dei veicoli omologati forniti da Toyota e KINTO, per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla gara o di un abbonamento (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili

Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con Tariffa Persona con disabilità non deambulante + Accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi.

Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili.

Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.