Roma-Empoli, Mourinho si scusa con il giornalista Lo Monaco in conferenza: "Ho frainteso e ho sbagliato a rispondere in quel modo"

Dopo la risposta fornita in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli al giornalista Daniele Lo Monaco de "Il Romanista", José Mourinho dopo la sfida con la squadra di Zanetti, vinta per 7-0, prende la parola in sala stampa allo Stadio Olimpico prima di rispondere alle domande dei cronisti. "Ieri ho sbagliato a rispondere in quel modo. Risentendo poi la domanda ho frainteso il modo. Ci tengo a farlo nei confronti di Daniele Lo Monaco che si è sempre comportato correttamente nei miei confronti", le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

