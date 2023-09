Roma-Empoli, cambia un assistente di Sacchi: Prenna al posto di Tolfo

Domani sera torna in campo la Roma, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, e ospiterà allo Stadio Olimpico l'Empoli di Zanetti nella quarta giornata di campionato. Secondo quanto comunicato, cambia un assistente dell'arbitro designato per dirigere la sfida, Sacchi: Prenna sostituisce Tolfo.

Si comunica che Alessio Tolfo, designato come Assistente Arbitrale per la gara Roma-Empoli in programma domenica 17 Settembre, sarà sostituito da Emanuele Prenna.

ROMA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 20.45

SACCHI

PRENNA – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE

(aia-figc.it)

