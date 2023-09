Napoli, Garcia: "Lukaku? Mi concentro sulla mia squadra"

Alla vigilia della sfida di campionato, valida per il terzo turno di Serie A, contro la Lazio il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha anche menzionato la Roma, allenata in passato dall'allenatore francese. "Il Real è forte, sono doppiamente contento di giocarci: perché è un grande club e poi perché così tutto torna, nel 2016 avevo qualificato la Roma per gli ottavi ma non mi fu permesso di giocarla", le parole di Garcia sul sorteggio della fase a gironi di Champions League che vedrà il Napoli affrontare anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Poi un pensiero anche sull'arrivo di Romelu Lukaku in giallorosso: "Io mi concentro sulla mia squadra, in Italia ci sono altre squadre forti. Non facciamo paragoni su Osimhen ha solo 24 anni e spero faccia tante grandi stagioni con noi, a livello mondiale in questo momento è ovvio che sia uno dei più forti".