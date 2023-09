Tegola per il Monza e per Gianluca Caprari: l'attaccante, prodotto del settore giovanile della Roma, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e nei prossimi giorni verrà operato a Barcellona. Lo comunica il club: "Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore".

(acmonza.com)

