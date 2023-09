Lecce-Genoa, espulso Martin: salterà la partita contro la Roma

Tegola per il Genoa di Gilardino, che dovrà rinunciare ad Aaron Martin nel match contro la Roma. Nella sfida contro il Lecce l'esterno spagnolo ha rimediato un'ammonizione al minuto 9 e al 36' ha ricevuto il secondo cartellino giallo, che gli è costata l'espulsione. Il calciatore quindi non prenderà parte alla gara contro la Roma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma giovedì 28 settembre alle ore 20:45.