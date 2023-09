Juventus, Allegri: "Per la lotta al quarto posto ci sono anche Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina"

Alla vigilia di Juventus-Lecce si è tenuta oggi la conferenza stampa pre partita di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, tra le altre cose, ha parlato di quali squadre secondo lui lotteranno per lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Champions League: "Ci sono tre squadre favorite per la vittoria dello Scudetto e sono Inter, Milan e Napoli. La stessa lotta per il quarto posto sarà molto combattuta perché oltre alle squadre che ho già citato, ci sono anche Atalanta, Fiorentina, Lazio e Roma. Questo campionato sarà molto combattuto e lo abbiamo capito anche in queste prime giornate. L'Inter è meritatamente in testa al campionato, ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e cercare di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League".

