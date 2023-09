Juventus, Allegri: "Faremo il primo bilancio dopo la gara contro la Roma"

Alla vigilia della gara della Juventus contro l'Empoli, Max Allegri ha commentato il momento che stanno vivendo i suoi ragazzi e il mercato che si è chiuso nella serata di ieri. Le sue parole:

"Il nostro obiettivo, fino all'anno scorso dicevo passare il girone, quest'anno l'obiettivo è quello di arrivare al 30 dicembre, dopo la partita con la Roma in casa se non sbaglio, poter tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica. L'obiettivo è rimanere nelle prime quattro o attaccate alle prime quattro, per giocarci le nostre carte nella seconda parte di campionato. Partendo dal presupposto che l'obiettivo è entrare di nuovo, come è successo l'anno scorso, nelle prime quattro e giocare la Champions l'anno prossimo".