È partita in anticipo rispetto a quanto comunicato ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista di Inter-Roma. Vendita iniziata nella giornata di ieri e biglietti andati sold out in 24 ore, anche se lo spicchio riservato ai supporters giallorossi potrebbe ospitare molti più tifosi. La Roma, dunque, è in attesa di nuove informazioni da parte del club nerazzurro che potrebbe rendere disponibili anche i tagliandi rimanenti.