Inter, per Arnautovic distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra: out contro la Roma (COMUNICATO)

Non arrivano novità positive per l'Inter e Marko Arnautovic, dopo lo stop dell'attaccante nell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli. Il club nerazzurro ha rilasciato oggi un comunicato sul sito ufficiale sull'entità del suo infortunio: "Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane".

(inter.it)

Come confermato dal sito di calciomercato il giocatore dovrebbe restare fuori per circa un mese e mezzo, saltando quindi tra le altre partite anche la sfida di campionato tra Inter e Roma, in programma domenica 29 ottobre.

(tuttomercatoweb.com)

