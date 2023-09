Giudice sportivo: un turno a Martin, salterà Genoa-Roma

Al termine del quinto turno di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dal pareggio in casa del Torino, da segnalare la seconda sanzione per Paredes e la prima per Kristensen, entrambi ammoniti nel corso della gara contro i granata.

Un turno di squalifica per Aaron Martin: il difensore, espulso per doppia ammonizione contro il Lecce, salterà Genoa-Roma in programma giovedì sera a Marassi.