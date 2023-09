All'indomani della conclusione della quarta giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, ci sono da segnalare le sanzioni inflitte a Paulo Dybala e Renato Sanches: per la 'Joya' si tratta della seconda ammonizione, mentre per il centrocampista portoghese è la prima.

(legaseriea.it)

