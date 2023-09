Giudice sportivo: 2mila euro di multa alla Roma per il lancio di un fumogeno

Prima sanzione per Lukaku e Paredes, questo il bilancio del Giudice Sportivo in merito alla Roma nell'ultimo turno di Serie A. I due nuovi arrivati hanno rimediato il loro primo cartellino giallo con la maglia della Roma. Diverse le sanzioni per le società, tra cui la Roma per il lancio di un fumogeno all'interno del recinto di gioco.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

(legaseriea.it)

