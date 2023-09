Genoa-Roma, Llorente lascia il campo al 23': problema al flessore della coscia destra per lo spagnolo

Ennesimo infortunio in casa Roma. Al minuto 23 della sfida contro il Genoa, valida per la sesta giornata di Serie A, Diego Llorente ha alzato bandiera bianca a causa di un problema fisico. Il difensore spagnolo ha sentito tirare il flessore della coscia destra ed è stato subito sostituito: al suo posto è entrato Edoardo Bove, facendo così arretrare Bryan Cristante in difesa.