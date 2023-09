Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre. La Roma di Mourinho, per questo primo turno infrasettimanale, sarà di scena a Marassi contro il Genoa.

GENOA – ROMA Giovedì 28/09 h. 20.45

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

(aia.figc.it)

