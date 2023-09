Genoa-Roma a Orsato: la vittoria giallorossa manca dal novembre 2020. Lo scorso anno le lodi di Mou: "È in controllo anche quando sbaglia"

Sarà Daniele Orsato il direttore di gara di Genoa-Roma, turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A. Precedenti non positivi con i giallorossi per il fischietto della sezione di Schio. Quattro i precedenti nella scorsa stagione: l'1-1 contro il Milan all'Olimpico, il pareggio a reti inviolate di Bologna oltre che le sconfitte di Napoli e nel derby di andata. L'ultima vittoria risale al 1 novembre 2020, al 2-0 contro la Fiorentina. Il bilancio complessivo recita: 40 partite con 13 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte. Sono 31 invece le direzioni in A per Orsato con il Genoa, per uno score di 9 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

Positivo lo score dei calci di rigore, dove la Roma è la squadra a cui Orsato ha fischiato più rigori in Serie A: 6 concessi e appena 2 subiti.

Lo scorso anno, inoltre, Mourinho per dimostrare tutto il suo disappunto per la direzione di gara di Chiffi in Monza-Roma, ha utilizzato proprio Orsato come metro di paragone: "Nell'ultima partita (contro il Milan, ndr) la gente diceva 'la Roma con Orsato non vince mai, sono 6 partite che non vince'. Dato che non sono scaramantico, se posso avere Orsato in tutte le partite lo voglio perché è in controllo e anche quando sbaglia è in controllo della comunicazione e non ha bisogno di fare la faccia da i*******o".