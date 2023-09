Genoa, Messias: "Ora sto bene, sarò in panchina con la Roma. Servirà la partita perfetta"

TMW.COM - Ai box per infortunio in avvio di stagione, Junior Messias dovrebbe tornare a disposizione del Genoa di Alberto Gilardino in occasione della sfida di campionato contro la Roma, in programma giovedì sera a Marassi. Le dichiarazioni dell'attaccante al portale sportivo: "Sto bene, ho fatto due allenamenti con la squadra quindi penso di essere in panchina per la prossima".

Come si sente al Genoa?

"Bene, non è semplice arrivare in una squadra nuova da infortunato ma stiamo lavorando bene".

Cosa pensa del tecnico Gilardino?

"È presto per parlare, devo ancora conoscere il gruppo. Ho fatto due sedute, c'è ancora da lavorare. Potevamo avere qualche punto in più sicuramente, c'è stata qualche disattenzione e serve limare i dettagli per portare a casa punti".

[...]