Genoa, Messias: "Il mio selfie non voleva prendere in giro Totti, volevamo solo goderci la serata" (FOTO)

Tra i marcatori del Genoa nella vittoria della sesta giornata di campionato per 4-1 contro la Roma allo Stadio Luigi Ferraris c'è anche Messias, autore del quarto gol dei rossoblù. Al sito sportivo l'attaccante ex Milan ha spiegato la sua esultanza con un selfie: "Visto il retroscena che si è creato dal selfie che ho fatto con i nostri tifosi, ci tenevo a ribadire che non avevo alcuna intenzione di prendere in giro un idolo non solo romanista ma di tutto il mondo del calcio (il riferimento è a Francesco Totti e all'esultanza dell'ex capitano della Roma in occasione di un derby, ndr). Visto che sui social ognuno scrive quello che vuole, si è creato questo disagio, ma noi volevamo solo goderci insieme ai nostri stupendi tifosi una grande serata".

Come spiegato anche dal portale, l'esultanza con un selfie è un trend lanciato dal Genoa internamente, partito già dalla scorsa stagione, tra nuovi acquisti, marcatori ed occasioni speciali.

(Cronache di Spogliatoio)