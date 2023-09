Genoa, Gilardino: "Dobbiamo rialzare subito la testa. Contro la Roma sarà una partita importante"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato al termine della sfida contro il Lecce, valida per la quinta giornata di Serie A e terminata 1-0 in favore dei salentini. Tra i vari temi trattati il tecnico del Grifone si è soffermato anche sulla partita contro la Roma, in programma giovedì alle ore 20:45. Ecco le sue dichiarazioni.

GILARDINO A SKY SPORT

Il Genoa ha lottato.

"La squadra mette sempre tutto in campo. Il DNA deve essere sempre questo. La partita è cambiata al 30' del primo tempo però abbiamo avuto sprazzi di ottimo gioco e ci sono stati i presupposti anche in dieci di ripartire e creare situazioni pericolose. C'è il rammarico di aver perso ma dobbiamo rialzare la testa subito perché fra cinque giorni giochiamo in casa con la Roma e ci aspetta una partita importante".

Riproporre la difesa a tre?

"Sono tutte situazioni che andremo ad analizzare. Questa squadra può cambiare, abbiamo una mentalità molto aperta e i ragazzi sono disponibili all'eventuale cambiamento. C'è voglia di imparare e migliorare. C'è rammarico per la sconfitta di questa sera ma dobbiamo trovare qualche aspetto positivo come la mentalità, non abbiamo mollato neanche un centimetro".

GILARDINO A DAZN

Genoa meglio in dieci?

"La nostra mentalità è questa, i ragazzi hanno fame, voglia e disponibilità nel lavoro. Era una partita importante, con punti pesanti in palio. Anche nelle partite in cui non raccogli punti ci sono aspetti positivi da portare in campo con la Roma, come ad esempio quello che abbiamo fatto una volta rimasti in dieci".