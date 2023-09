FOTO - Roma-Milan, l'Olimpico ricorda Antonio De Falchi: "Il tuo ricordo vive nei nostri cuori"

Lo Stadio Olimpico ricorda Antonio De Falchi in occasione di Roma-Milan, terza giornata di campionato in programma questa sera. "Antonio... per sempre" e "Il tuo ricordo... la nostra forza. Antonio De Falchi vive!": sono gli striscioni apparsi in Curva Sud per ricordare Antonio, tifoso giallorosso diciannovenne morto il 4 giugno del 1989 durante una trasferta a Milano per assistere al match tra Milan e Roma.

E ancora: "Il tuo ricordo vive nei nostri cuori. Il tuo nome riecheggia nelle nostre grida. Antonio De Falchi per sempre!".