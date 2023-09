FOTO e VIDEO - Genoa-Roma: Totti presente al Ferraris. Il club ligure lo "premia" con una maglia speciale

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena Genoa-Roma, match valido per la sesta giornata di Serie A. C'è grande attesa per questa gara e la squadra di José Mourinho potrà contrare sul supporto dei tifosi presenti nel settore ospiti. Oltre a loro però c'è anche uno supporter speciale, ovvero Francesco Totti. Il Capitano infatti è presente allo Stadio Ferraris e il club ligure gli ha regalato una maglia speciale. "Leggenda", la didascalia che accompagna la foto pubblicata dal Genoa su Twitter. L'ex numero 10 si è poi seduto in tribuna con la famiglia.