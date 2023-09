FOTO - Genoa-Roma, squadra sotto il settore ospiti con Mou: i tifosi chiedono rispetto, scuse dai giocatori

Dopo il pesante ko per mano del Genoa, che nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato batte la Roma per 4-1, la squadra guidata da José Mourinho va sotto il settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi. Lo spicchio romanista allo Stadio Luigi Ferraris contesta apertamente la Roma: "Vogliamo rispetto", "Fuori le p...", "Avete rotto il c...", gridano i sostenitori al seguito della squadra. Dybala, Mancini e Zalewski chiedono scusa ai tifosi presenti. Dopo sei giornate di campionato, la Roma ha raccolto solo 5 punti in classifica.

? Squadra sotto lo spicchio giallorosso che contesta apertamente. 'Vogliamo rispetto', 'Avete rotto il c..' e in maniera ripetuta 'Fuori le p..'

Presente anche mister #Mourinho. #Dybala #Mancini e #Zalewski hanno chiesto scusa ai tifosi presenti#GenoaRoma #asroma ??? pic.twitter.com/3fkGStTdJb — laroma24.it (@LAROMA24) September 28, 2023