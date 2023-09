FOTO - Genoa-Roma, a circa 40 minuti dal match cancelli ancora chiusi: protesta dei tifosi giallorossi

Dopo il pareggio in casa del Torino, questa sera la Roma è di scena a Marassi ospite del Genoa di Alberto Gilardino nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Circa 40 minuti prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris, i cancelli per l'accesso al settore ospiti riservato ai romanisti sono ancora chiusi e si alza la protesta dei tifosi giallorossi, arrivati in città al seguito della formazione di Mourinho.

