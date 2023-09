Fiumicino: Roma in partenza per Torino, c'è Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria in Europa League in casa dello Sheriff, la Roma è attesa da un'altra trasferta: domani sera i giallorossi affronteranno il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino nella quinta giornata di campionato. La squadra è in partenza, intorno alle 18.15, dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Torino: presente Pellegrini, recuperato dai fastidi fisici accusati durante la sosta per le Nazionali. Autografi, anche su una maglia dell'Argentina, per Leandro Paredes e Paulo Dybala all'esterno dell'aeroporto.