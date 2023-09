La sconfitta pesante subita ieri sera all'Olimpico potrebbe risultare decisiva per le sorti del tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti. Come riferisce l'emittente satellitare, infatti, la società si è riunita in mattinata e le indicazioni vanno verso l'esonero. Al suo posto il favorito è Aurelio Andreazzoli che ha già guidato l'Empoli prima di lasciare la panchina proprio a Zanetti.

(Sky Sport)